Giá xăng dầu hôm nay 13.10.2026: Dầu thế giới bật tăng, trái chiều dự báo trong nước

Sáng 13.10, giá xăng dầu đồng loạt tăng gần 2%, dầu Brent giao tháng 12 tăng 1,93 USD, tương đương 1,8%, lên 106,65 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 1,89 USD, tương đương 2%.

Sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Ả Rập Xê Út, khiến lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông gia tăng. Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển dầu trong khu vực. Diễn biến này lấn át kỳ vọng nguồn dầu diesel sẽ được bổ sung của Nga và các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Được biết, có ít nhất 5 nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út đã phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu hướng ra biển Đỏ bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa. Bên cạnh đó, trong tháng 10 này, theo Reuters, nhiều tàu chở dầu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích nhận định, các diễn biến mới đẩy xung đột leo thang, đẩy giá dầu đi lên trong tháng 10, kỳ vọng hạ nhiệt giá dầu trong quý cuối năm càng khó khăn hơn.

Giá dầu thế giới biến động trước xung đột leo thang tại Trung Đông ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, trái với đà tăng của giá dầu thô, dầu diesel lại giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ bổ sung hơn 300.000 tấn dầu diesel (khoảng 2,25 triệu thùng) cho thị trường, đồng thời dự kiến tiếp tục cung cấp thêm trong thời gian tới. Các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel bổ sung khó tạo ra tác động giảm giá đáng kể trong ngắn hạn.

Diễn biến giá thế giới ảnh hưởng đến giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu tại thị trường châu Á. Cập nhật dữ liệu đến hôm nay cho thấy, giá xăng dầu trong kỳ điều hành tuần này (thứ năm, ngày 15.10) có thể giảm đồng loạt. Mức giảm đối với các mặt hàng xăng cao hơn mức giảm giá dầu diesel. Tuy nhiên, giá dầu mazut được dự báo tăng nhẹ. Ước tính này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.