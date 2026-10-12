    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giá xăng dầu hôm nay 12.10.2026: Đảo chiều giảm hơn 1%

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá xăng dầu biến động tăng giảm liên tục sau phiên giao dịch đầu tuần. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần này biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu có thể lùi nhẹ.

    Sáng 12.10, giá xăng dầu biến động, ghi nhận lúc 7 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới giảm khoảng 1%, theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 90,9 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi gần 1%, giao dịch ngưỡng 103,7 USD/thùng. Trước đó thì cả 2 hợp đồng này tăng khoảng 1%.

    Theo Reuters, những đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng khiến thị trường năng lượng biến động. Cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 8 xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz thay đổi theo tần suất leo thang xung đột. Trong tuần qua, các vụ tấn công vào tàu chở dầu tăng nhiều hơn đẩy giá dầu biến động.

    Các nhà phân tích dự đoán có nhiều khả năng các cuộc tấn công vào tàu chở nhiên liệu sẽ tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu thế giới. Bên cạnh xung đột tại Trung Đông, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng đã và đang làm gián đoạn nguồn cung các loại thành phẩm như xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel.

    Giá xăng dầu hôm nay 12.10.2026: Đảo chiều giảm hơn 1%- Ảnh 1.

    Giá dầu diesel đang ở mức trên dưới 30.000 đồng/lít

    ẢNH: Đ.N.T

    Trong diễn biến khác, các nhà phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng cuối năm từ mức 85 USD/thùng lên 90 USD/thùng với giải thích là tuy nguồn cung từ Trung Đông có thể tăng giúp giảm giá dầu. Song nguy cơ xung đột leo thang trở lại vẫn rất lớn, điều này tạo ra rủi ro đáng kể khiến giá tăng cao hơn.

    Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 hôm nay (12.10) theo công bố của Petrolimex như sau: xăng E10 RON 95 mức 5 được niêm yết ở mức 29.050 đồng/lít tại thị trường vùng 1 và 29.630 đồng/lít tại vùng 2. Xăng E10 RON 95 mức 3 có giá lần lượt 28.250 đồng/lít và 28.810 đồng/lít; xăng E5 RON 92 mức 2 ở mức 27.700 đồng/lít và 28.250 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel dao động từ 29.120 - 30.520 đồng/lít tại vùng 1 và từ 29.700 - 31.130 đồng/lít tại vùng 2.

    Cập nhật giá thành phẩm trên thị trường cho thấy, giá xăng trong tuần này có xu hướng giảm, trong khi giá dầu diesel có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang. Ước tính này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và diễn biến thị trường trong các phiên đầu tuần này.


    Tin liên quan

    Giá xăng dầu hôm nay 10.10.2026: Xăng có thể quay đầu giảm trong tuần tới?

    Giá xăng dầu hôm nay 10.10.2026: Xăng có thể quay đầu giảm trong tuần tới?

    Giá dầu thô thế giới giữ đà tăng, ghi nhận tuần tăng nhẹ. Tuy vậy, giá xăng dầu bình quân trong tuần lại giảm khiến dự báo trong nước tuần tới có thể quay đầu giảm.

    Giá xăng dầu hôm nay 9.10.2026: Xăng E10 leo lên mốc 29.000 đồng/lít

    Khám phá thêm chủ đề

    giá xăng dầu hôm nay 12.10.2026 biến động Xung đột Trung Đông Eo biển Hormuz

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận