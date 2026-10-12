Giá xăng dầu hôm nay 12.10.2026: Đảo chiều giảm hơn 1%

Sáng 12.10, giá xăng dầu biến động, ghi nhận lúc 7 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới giảm khoảng 1%, theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 90,9 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi gần 1%, giao dịch ngưỡng 103,7 USD/thùng. Trước đó thì cả 2 hợp đồng này tăng khoảng 1%.

Theo Reuters, những đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng khiến thị trường năng lượng biến động. Cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 8 xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz thay đổi theo tần suất leo thang xung đột. Trong tuần qua, các vụ tấn công vào tàu chở dầu tăng nhiều hơn đẩy giá dầu biến động.

Các nhà phân tích dự đoán có nhiều khả năng các cuộc tấn công vào tàu chở nhiên liệu sẽ tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu thế giới. Bên cạnh xung đột tại Trung Đông, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng đã và đang làm gián đoạn nguồn cung các loại thành phẩm như xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel.

Giá dầu diesel đang ở mức trên dưới 30.000 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Trong diễn biến khác, các nhà phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng cuối năm từ mức 85 USD/thùng lên 90 USD/thùng với giải thích là tuy nguồn cung từ Trung Đông có thể tăng giúp giảm giá dầu. Song nguy cơ xung đột leo thang trở lại vẫn rất lớn, điều này tạo ra rủi ro đáng kể khiến giá tăng cao hơn.

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 hôm nay (12.10) theo công bố của Petrolimex như sau: xăng E10 RON 95 mức 5 được niêm yết ở mức 29.050 đồng/lít tại thị trường vùng 1 và 29.630 đồng/lít tại vùng 2. Xăng E10 RON 95 mức 3 có giá lần lượt 28.250 đồng/lít và 28.810 đồng/lít; xăng E5 RON 92 mức 2 ở mức 27.700 đồng/lít và 28.250 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel dao động từ 29.120 - 30.520 đồng/lít tại vùng 1 và từ 29.700 - 31.130 đồng/lít tại vùng 2.

Cập nhật giá thành phẩm trên thị trường cho thấy, giá xăng trong tuần này có xu hướng giảm, trong khi giá dầu diesel có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang. Ước tính này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và diễn biến thị trường trong các phiên đầu tuần này.



