Giá xăng dầu hôm nay 9.10.2026: Xăng E10 leo lên mốc 29.000 đồng/lít

Sáng 9.10, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,21 USD, tương đương 3,6%, lên 91,49 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm, giá dầu tăng hơn 5 USD/thùng. Giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong bối cảnh diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Thị trường lo ngại Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi bão Isaias được dự báo đổ bộ vào Mỹ hôm nay, đe dọa hoạt động khai thác dầu khí tại vịnh Mexico. Thông tin cho thấy, các nhà sản xuất dầu khí tại Vịnh Mexico đã phải cắt giảm khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.

Đà tăng của giá dầu chững lại sau có thông tin đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa Mỹ và Iran, phía Mỹ cam kết sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11 tới. Đổi lại, Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Giá xăng E10 vừa được điều chỉnh tăng hơn 1.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran vẫn đang gây sức ép đối với nền kinh tế Iran. Điều này khiến giá dầu khó có cơ hội giảm nhiều hơn trong thời gian này.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh từ chiều hôm qua (8.10). Theo đó, xăng E5 RON92 và E10 RON95-III tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm 589 đồng/lít. Diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng phản ánh biến động của thị trường xăng dầu thế giới.