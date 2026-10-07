Giá xăng dầu hôm nay 7.10.2026: Xăng sắp có đợt tăng giá mới?

Sáng 7.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 26 cent, tương đương 0,3%, lên 100,58 USD/thùng; dầu WTI chỉ nhích 1 cent, lên 89,44 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ít biến động khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông cùng với kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Giám đốc điều hành Vitol, một trong những tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn trên thế giới, cho hay có khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu đã được vận chuyển khỏi Trung Đông mỗi ngày bằng tàu chở dầu trong 7 - 10 ngày qua.

Reuters cũng thông tin nguồn dầu thô từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran đã tăng cao trong tháng 9, đạt hơn 81% so với mức trước chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2. Lượng dầu vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước. Điều này có thể giúp làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường dầu mỏ.

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trước thông tin nguồn cung được bổ sung ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, từ ngày 14 - 15.10 tới, Hội đồng quản trị Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự kiến họp để quyết định chi tiết về kế hoạch giải phóng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ mà nhóm G7 đã công bố.

Tuy vậy, các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra tại khu vực Trung Đông, rủi ro địa chính trị khiến giá dầu khó giảm mạnh cho dù nguồn cung được bổ sung đáng kể.

Trước diễn biến giá thế giới, dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều mai có thể tăng hơn 1.200 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel lùi nhẹ. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.