Sáng 6.10, đà giảm của giá xăng dầu chững lại, đóng phiên đầu tuần, dầu Brent giảm 1,93 USD, tương đương 1,89%, về 100,32 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 1,84%, về 89,43 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài. Các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp; đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự tính có khoảng 2/3 trong tổng số 400 triệu thùng dầu dự trữ này được giải phóng theo thỏa thuận. Thông tin trên Reuters, một số tập đoàn dầu khí lớn khác như BP của Anh cũng đã tăng sản lượng lọc dầu diesel.

Giá xăng trong nước có thể tăng tiếp tại kỳ điều hành giá tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, các nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi bởi chưa rõ trong tổng số dầu được cam kết giải phóng theo thỏa thuận mới, bao nhiêu sẽ được lấy từ lượng dầu còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng do Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) điều phối. Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út tiếp tục cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp bởi áp lực nguồn cung dầu thô và nhiên liệu qua chế biến sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi việc bổ sung lượng dự trữ đã sử dụng có thể mất tới 2 năm.