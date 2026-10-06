Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cho thấy, tại kỳ điều hành giá tuần này (8.10), giá các mặt hàng xăng có thể tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel được dự báo giảm chưa tới 200 đồng/lít, giá dầu mazut tăng khoảng 400 đồng/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn.

Sáng 6.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 6.10.2026: Giảm gần 2 USD/thùng- Ảnh 2.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH