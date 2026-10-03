Sáng 3.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, về 102,25 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,9%, xuống 91,11 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết, châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, động thái được cho là gây áp lực đáng kể lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Chuyên gia phân tích cho rằng, châu Âu là khu vực dễ bị tổn thương nếu Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Chính phủ các nước EU đã đưa ra quyết định sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, đồng thời các nước thành viên Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Các nước châu Âu đồng ý giải phóng một phần kho dự trữ đểu cứu giá dầu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đề xuất này, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nước G7 có nhất trí về khối lượng nhiên liệu sẽ được giải phóng hay không.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, diễn biến mới nhất cho thấy áp lực chính trên thị trường năng lượng hiện không còn nằm ở nguồn cung dầu thô, khi dòng chảy dầu từ Trung Đông đang phục hồi, mà tập trung vào nguồn cung các sản phẩm lọc dầu. Trên Reuters, vị này cho rằng, hoạt động lọc hóa dầu đang bị hạn chế bởi công suất và sản lượng suy giảm tại Trung Đông cũng như tại Nga.

Tuy vậy, chuyên gia phân tích nhận định, việc tiếp tục xả kho dự trữ dầu có thể đủ để đưa thị trường quay trở lại trạng thái dư cung nhẹ, nếu đà phục hồi nguồn cung từ Trung Đông được duy trì.

Trong nước, diễn biến giá thế giới khiến dự báo giá xăng dầu tuần tới tiếp tục biến động. Dự báo, giá xăng có thể tăng mạnh trong khi giá dầu diesel giảm nhẹ.