Giá xăng dầu hôm nay 1.10.2026: Trong nước kỳ điều chỉnh chiều nay ra sao?

Sáng 1.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 91 cent, tương đương 0,9%, lên 103,5 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,04 USD, tương đương 1,2%, lên 90,42 USD/thùng.

Như vậy, tính chung trong tháng 9, dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7. Trong khi đó, dầu WTI tăng khoảng 5%.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, trong khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh. Qatar cho biết hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Iran và Mỹ có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán.

Nguồn cung dầu thô toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi Ả Rập Xê Út nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống đông - tây. Tuy nhiên, thị trường năng lượng vẫn chịu sức ép do nhu cầu nhiên liệu cao, tồn kho tại Mỹ giảm và chi phí vận tải tăng.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tuần qua đã phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình của năm 2025. Tính riêng trong tháng 9, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này đã tăng gấp đôi.

Giá dầu thô thế giới giữ đà tăng ẢNH: TN

Một số nguồn tin khác cho hay, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11 tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Việc duy trì mục tiêu sản lượng, cùng với sự phục hồi của dòng dầu thô, có thể góp phần giảm bớt áp lực tăng giá trên thị trường.



Các nhà phân tích tại Ngân hàng Nhật Bản MUFG nhận định, dòng chảy dầu thô phục hồi có thể giúp thị trường hạ nhiệt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và chi phí vận tải cao vẫn khiến thị trường năng lượng toàn cầu trong trạng thái thắt chặt.

Trong khi đó, tồn kho tại Mỹ tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho giá dầu, khi lượng dự trữ các sản phẩm nhiên liệu chủ chốt giảm mạnh dù tồn kho dầu thô tăng.

Trong nước, số liệu cập nhật cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm tuần này có thể giảm nhẹ.