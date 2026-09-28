Giá xăng dầu hôm nay 28.9.2026: Tăng trở lại

Sáng 28.9, giá xăng dầu tăng trở lại, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 93,44 USD/thùng; dầu Brent ở ngưỡng 98,47 USD/thùng. Cả 2 loại dầu chuẩn đều đang tăng, mức tăng hơn 1 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng tăng khi diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên giá. Tuy vậy, thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ-Iran có thể đạt tiến triển, nguồn cung dầu từ Ả Rập Xê Út có dấu hiệu phục hồi.

Thông tin trên Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại New York phát đi tín hiệu tích cực, có thể có một lộ trình từng bước để chấm dứt chiến tranh, trong đó Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, còn Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với nước này.

Giá dầu thô thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Ả Rập Xê Út và UAE giảm mạnh. Đặc biệt, thông tin khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm gia tăng khoảng cách về giá giữa dầu WTI của Mỹ và dầu Brent chuẩn toàn cầu. Các nhà phân tích lo ngại nếu dầu diesel sản xuất tại Mỹ không thể xuất khẩu, các nhà máy lọc dầu sẽ phải giảm công suất, kéo theo nhu cầu đối với dầu thô giảm.

Trong nước, ngày 28.9, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 27.080 đồng/lít tại vùng 1 và 27.620 đồng/lít tại vùng 2. Cùng loại xăng E10 nhưng RON 95-V có mức giá cao hơn, lần lượt 28.080 đồng/lít và 28.640 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 26.390 - 26.910 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít tại vùng 1 và 32.730 đồng/lít tại vùng 2; diesel 0,05S-II từ 30.490 - 31.090 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 30.020 đồng/lít tại vùng 1 và 30.620 đồng/lít tại vùng 2.