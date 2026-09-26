Sáng 26.9, giá xăng dầu quay đầu giảm, đóng phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, về 104,32 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, về 92,41 USD/thùng.

Như vậy, phiên giảm cuối cùng của tuần đã hỗ trợ giá dầu thô Mỹ giảm mạnh khoảng 8%, trong khi giá dầu thô Brent tăng nhẹ chưa tới 1%.

Hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng, cùng với thông tin Mỹ có thể tạm ngưng xuất khẩu dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước. Tuy vậy, các nhà phân tích vẫn lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út gia tăng có thể làm gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông này.

Theo Reuters, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một lộ trình để từng bước chấm dứt xung đột, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran. Để đạt được điều này, cần thêm thời gian và thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể chịu áp lực nữa trước khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. Hiện thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm khoảng cách chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent tăng lên. Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu cho thấy các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra chỉ để tiêu thụ trong nước.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trước kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt ẢNH: REUTERS

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm bình quân đến sáng nay (26.9) cho thấy, giá xăng thế giới so với giá bán trong nước tăng nhẹ. Nếu giá dầu trong những phiên đầu tuần tiếp đà giảm, có thể giá xăng dầu tuần tới giảm.

Ngày 26.9, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 27.080 đồng/lít tại vùng 1 và 27.620 đồng/lít tại vùng 2. Cùng loại xăng E10 nhưng RON 95-V có mức giá cao hơn, lần lượt 28.080 đồng/lít và 28.640 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 26.390 - 26.910 đồng/lít. Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít tại vùng 1 và 32.730 đồng/lít tại vùng 2; diesel 0,05S-II từ 30.490 - 31.090 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 30.020 đồng/lít tại vùng 1 và 30.620 đồng/lít tại vùng 2...