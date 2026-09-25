Sáng 25.9, giá xăng dầu bật tăng mạnh trở lại, dầu Brent tăng 3,52 USD, tương đương 3,4%, lên 106,60 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,7%, lên 94,61 USD/thùng. Đáng lưu ý, trong phiên có thời điểm giá của cả hai loại dầu chuẩn này đã tăng khoảng 5%.

Như vậy, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tuần, khi một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy vậy, thị trường biến động mạnh và giá dầu đã rời khỏi mức cao nhất trong phiên sau khi có thông tin Mỹ và Iran thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo Reuters, các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang tìm kiếm lộ trình để từng bước chấm dứt xung đột, trong đó có nội dung Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Eo biển Hormuz đã trở thành quân bài mặc cả quan trọng nhất trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran kéo dài nhiều tháng qua. Iran muốn Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, trong khi Mỹ muốn các tàu thuyền được tự do đi qua tuyến vận chuyển dầu mỏ toàn cầu hiện đang bị Iran phong tỏa.

Giá xăng vừa tăng 1.450 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh giá thế giới biến động liên tục theo hướng tăng hơn là giảm, chiều hôm qua, giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh cho tăng đồng loạt, mức tăng đối với xăng E5 là 1.258 đồng/lít, xăng E10 tăng 1.451 đồng/lít, dầu diesel tăng 552 đồng/lít và dầu mazut tăng 276 đồng/kg.