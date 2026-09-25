Sáng 25.9, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu mới công bố của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-III có giá 27.080 đồng/lít tại vùng 1 và 27.620 đồng/lít tại vùng 2. Cùng loại xăng E10 nhưng RON 95-V có mức giá cao hơn, lần lượt 28.080 đồng/lít và 28.640 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-II được bán ở mức 26.390 - 26.910 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít tại vùng 1 và 32.730 đồng/lít tại vùng 2; diesel 0,05S-II từ 30.490 - 31.090 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 30.020 đồng/lít tại vùng 1 và 30.620 đồng/lít tại vùng 2...