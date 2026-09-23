Sáng 23.9, giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp tục giảm hơn 1 USD/thùng. Đóng phiên, giá dầu Brent giảm hơn 1 USD, tương đương hơn 1%, về dưới mốc 100 USD, dừng mức 99,25 USD/thùng; dầu WTI chốt ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%.

Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 2 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm khi nguồn cung dầu thô từ Ả Rập Xê Út tăng sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục, qua đó nối lại hoạt động xuất khẩu dầu vào tối 22.9 (theo giờ địa phương); song song đó, hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz cũng cải thiện.

Giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong tuần này ẢNH: REUTERS