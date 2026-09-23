Sáng 23.9, giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp tục giảm hơn 1 USD/thùng. Đóng phiên, giá dầu Brent giảm hơn 1 USD, tương đương hơn 1%, về dưới mốc 100 USD, dừng mức 99,25 USD/thùng; dầu WTI chốt ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%.
Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 2 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm khi nguồn cung dầu thô từ Ả Rập Xê Út tăng sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục, qua đó nối lại hoạt động xuất khẩu dầu vào tối 22.9 (theo giờ địa phương); song song đó, hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz cũng cải thiện.
Tuy vậy, mức giảm đã thu hẹp hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ chỉ có thể đạt được sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ gặp lãnh đạo các nước tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York trong tuần này, làm dấy lên hy vọng căng thẳng ở Trung Đông sẽ hạ nhiệt và cuộc xung đột tại Ukraine có thể sớm chấm dứt.
Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran nói có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và gỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Các nhà phân tích dự báo, giá dầu giảm nhưng khó giảm sâu hơn cho đến khi nguồn cung qua eo biển Hormuz tăng lên, đặc biệt là giá các sản phẩm dầu tinh chế.
Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Ả Rập Xê Út và UAE giảm mạnh. Trong nước, trước diễn biến giá thế giới, dự báo giá xăng dầu từ chiều mai có thể được điều chỉnh trái chiều. Theo đó, giá xăng tăng nhẹ, giá dầu diesel có thể giảm mức cao nhất đến 1.500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
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