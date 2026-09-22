Giá xăng dầu hôm nay 22.9.2026: Kỳ vọng giá dầu diesel giảm mạnh?

Sáng 22.9, đà giảm của giá xăng dầu chững lại, đổi chiều tăng nhẹ. Theo Reuters, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent giao tháng 11 dừng ở mức 100,34 USD/thùng, giảm đến 3,53 USD, tương đương 3,4%; trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 10 giảm 4,52 USD, tương đương 4,51%, về 95,78 USD/thùng.

Như vậy, cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm về mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua.

Theo Reuters, có hai yếu tố đang kìm hãm đà tăng của giá dầu thế giới. Đó là kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran. Reuters cho biết thị trường đang chờ những diễn biến mới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Một số phân tích cho thấy, Iran có thể nối lại đàm phán với Mỹ thông qua trung gian, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Yếu tố thứ 2 là nguồn cung dầu từ Ả Rập Xê Út có dấu hiệu phục hồi một phần, qua đó giúp áp lực nguồn cung giảm. Theo Reuters, ngày 20.9, Tập đoàn dầu khí và khí đốt thiên nhiên Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu bên trong vùng Vịnh. Lượng dầu của nước này vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng đáng kể so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong kỳ vọng nguồn cung tăng, xung đột giảm ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, không nên kỳ vọng giá dầu giảm sâu và nhanh, bởi nguồn cung toàn cầu vẫn rất căng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết sản lượng dầu toàn cầu tháng 8 giảm 1,6 triệu thùng/ngày xuống 100,1 triệu thùng/ngày; hơn 10 triệu thùng/ngày sản lượng khu vực Vùng Vịnh vẫn bị đóng cửa, trong khi tồn kho dầu toàn cầu đã giảm khoảng 507 triệu thùng kể từ tháng 2. Đáng chú ý, EIA trong dự báo tháng 9 cho rằng Brent sẽ có giá bình quân khoảng 90 USD/thùng trong nửa cuối năm nay.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ; giá dầu diesel giảm hơn 1.000 đồng/lít.