Trong nước, chiều nay (24.9) đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Dự báo giá các mặt hàng nhiên liệu biến động trái chiều. Trong đó, giá xăng nhích nhẹ tối đa 200 đồng/lít, trong khi dầu giảm từ 1.000 - 1.400 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá.

Trước thời điểm điều chỉnh, xăng E5 RON92-II có giá tối đa 25.130 đồng/lít, xăng E10 RON95-III 25.630 đồng/lít; dầu diesel 0,05S-II 29.940 đồng/lít, dầu hỏa 31.470 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S 19.196 đồng/kg.