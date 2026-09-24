Sáng 24.9, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 3,83 USD, tương đương 3,86%, lên 103,08 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 1,64 USD, tương đương 1,81%, lên 92,16 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới có nguy cơ tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói nước này sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ. Tuyên bố diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào ngày hôm qua 23.9. Tuy vậy, Iran cũng khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Vấn đề liên quan eo biển Hormuz cũng đã được thảo luận gián tiếp trước đó 1 ngày. Mỗi khi eo biển này còn bị đóng và giới hạn, nguồn cung dầu ra thế giới khó trở lại "yên ổn" như trước.

Giá xăng dầu có thể biến động trái chiều từ chiều nay 24.9 ẢNH: Đ.N.T

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út đã nối lại hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông - Tây ra biển Đỏ sau thời gian buộc phải đóng vì bị tấn công bởi máy bay không người lái. Sau khi mở, nước này cũng đã chào bán thêm dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á, với nguồn dầu được giao tại các địa điểm nằm ngoài eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,4 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo của các nhà phân tích được Reuters khảo sát, rằng tồn kho dầu thô sẽ giảm 641.000 thùng.