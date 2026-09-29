Sáng 29.9, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent tăng 96 cent, tương đương 0,9%, lên mức 105,28 USD/thùng; dầu WTI tăng 19 cent, tương đương 0,2%, lên 92,60 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm giá dầu bật tăng hơn 4 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Lo ngại bị gián đoạn nguồn cung khiến giá dầu tăng trở lại trong bối cảnh các nhà trung gian Qatar cam kết thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran để tìm kiếm thỏa thuận hòa bình, qua đó mở lại eo biển Hormuz.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán tìm tiếng nói chung qua bên thứ 3 có thể diễn ra trong tuần này. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào một phiên bản đã chỉnh sửa của bản đề xuất lộ trình 7 ngày chấm dứt xung đột mà Iran đưa ra vào tuần trước. Tuy vậy, phía Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Giá dầu bật tăng trở lại do lo ngại xung đột kéo dài ẢNH: REUTERS

Dữ liệu sơ bộ từ hãng nghiên cứu Kpler mới công bố cho thấy, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông trong tháng 9 đã phục hồi lên mức 12,8 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ vào cuối tháng 2. Kết quả này nhờ vào việc Ả Rập Xê Út và UAE gia tăng sản lượng xuất khẩu. Theo đó, xuất khẩu phục hồi sau khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng trở lại, dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9.