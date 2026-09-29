Tại Mỹ, giá dầu diesel tăng cao kỷ lục và nước này đang cân nhắc để có thể hạ giá nhiên liệu. Nếu Mỹ giảm xuất khẩu dầu diesel, các nhà máy lọc dầu trong nước có thể phải giảm lượng dầu thô chế biến, khiến chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu WTI của Mỹ tăng.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore cho thấy, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động trái chiều. Trong đó, giá dầu mazut tăng mạnh nhất, giá xăng sinh học nhích nhẹ và giá dầu diesel giảm nhẹ. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.