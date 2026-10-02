    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Tiêu dùng thông minhMới- Mới- Mới

    Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2026: Tăng vọt 4%

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thế giới tăng vọt 4% khi xung đột Trung Đông có dấu hiệu leo thang và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu. Trong nước, giá xăng vừa được điều chỉnh tăng nhẹ, giá dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít.

    Sáng 2.10, giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh, dầu Brent tăng 4,28 USD, tương đương 4,37%, lên 102,31 USD/thùng, dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,71%, lên 92,87 USD/thùng.

    Thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, đẩy giá dầu tăng mạnh. Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới.

    Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục được bơm ra thị trường, các sản phẩm lọc dầu như diesel lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Lý do những cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu tại khu vực Vùng Vịnh và Nga bị tấn công hư hỏng liên tục.

    Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2026: Tăng vọt 4%- Ảnh 1.

    Giá dầu thế giới tăng do lo ngại thiếu nguồn cung trên toàn cầu

    ẢNH: REUTERS

    Trong nước, chiều hôm qua (1.10), giá xăng dầu được điều chỉnh trái chiều, Theo đó, giá xăng tăng từ 102 - 172 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, dầu mazut tăng 919 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện chi, chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) 200 đồng/lít với dầu diesel và không trích lập với các loại khác.

    Với diễn biến mới của thị trường quốc tế, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tiếp theo (dự kiến ngày 8.10) có thể chịu áp lực nữa nếu đà tăng giá thế giới tiếp tục duy trì.

    Sáng 2.10, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:

    Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2026: Tăng vọt 4%- Ảnh 2.

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH


    Tin liên quan

    Giá xăng dầu hôm nay 1.10.2026: Trong nước kỳ điều chỉnh chiều nay ra sao?

    Giá xăng dầu hôm nay 1.10.2026: Trong nước kỳ điều chỉnh chiều nay ra sao?

    Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế. Trong nước, giá xăng dầu dự báo giảm nhẹ.

    Giá xăng dầu hôm nay 29.9.2026: Giữ đà tăng, lo xăng trong nước tăng tiếp

    Khám phá thêm chủ đề

    giá xăng dầu Giá dầu Trung Đông

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận