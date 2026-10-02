Giá xăng dầu hôm nay 2.10.2026: Tăng vọt 4%

Sáng 2.10, giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh, dầu Brent tăng 4,28 USD, tương đương 4,37%, lên 102,31 USD/thùng, dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,71%, lên 92,87 USD/thùng.

Thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, đẩy giá dầu tăng mạnh. Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục được bơm ra thị trường, các sản phẩm lọc dầu như diesel lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Lý do những cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu tại khu vực Vùng Vịnh và Nga bị tấn công hư hỏng liên tục.

Giá dầu thế giới tăng do lo ngại thiếu nguồn cung trên toàn cầu ẢNH: REUTERS

Trong nước, chiều hôm qua (1.10), giá xăng dầu được điều chỉnh trái chiều, Theo đó, giá xăng tăng từ 102 - 172 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, dầu mazut tăng 919 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện chi, chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) 200 đồng/lít với dầu diesel và không trích lập với các loại khác.

Với diễn biến mới của thị trường quốc tế, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tiếp theo (dự kiến ngày 8.10) có thể chịu áp lực nữa nếu đà tăng giá thế giới tiếp tục duy trì.

Sáng 2.10, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



