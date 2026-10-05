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    Giá xăng dầu hôm nay 5.10.2026: Xăng trong nước tuần này thế nào?

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong mở phiên đầu tuần. Tuy vậy, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong 5 ngày qua tăng đẩy dự báo giá xăng sinh học trong nước tuần này có thể tăng trở lại.

    Sáng 5.10, giá xăng dầu biến động nhẹ, ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI chuẩn toàn cầu lùi 0,42 USD về 90,69 USD/thùng; dầu Brent lùi 0,16 USD về 102,09 USD/thùng.

    Thông tin các lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel đã hỗ trợ kìm hãm đà tăng của giá dầu. Theo Reuters, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc xả thêm dầu diesel từ kho dự trữ.

    Ngoài ra, trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Barclays (Anh) cho biết dù nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đang được cải thiện, song ngân hàng này vẫn dự báo giá dầu Brent chuẩn toàn cầu sẽ tăng ít nhất 20 USD, lên 115 USD/thùng; đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm nay lên 100 USD/thùng.

    Giá xăng dầu hôm nay 5.10.2026: Xăng trong nước tuần này thế nào? - Ảnh 1.

    Giá dầu thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần

    ẢNH: REUTERS

    Trong phiên giao dịch ngày thứ năm (2.10), giá dầu thế giới đã tăng vọt 4%, sau khi có thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Trên thực tế, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi các phát ngôn mới xung quanh xung đột Trung Đông được các bên đưa ra.

    Trước biến động giá thế giới, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á tuần này tiếp tục biến động mạnh. Cập nhật đến hôm nay (5.10), giá xăng trong nước có thể tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel lùi nhẹ. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và diễn biến giá dầu thế giới trong các phiên đầu tuần này.

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