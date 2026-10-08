Sáng 8.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 38 cent, tương đương 0,38%, về 100,2 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,16 USD, tương đương 1,3%, xuống 88,28 USD/thùng.

Tuy giảm nhưng giá dầu Brent chuẩn toàn cầu vẫn neo mốc 100 USD/thùng. Thông tin EIA cập nhật cho thấy, các thành viên sẽ hoàn tất những đợt xả kho đã công bố trước đó trong thời gian sớm nhất có thể. Dự kiến có khoảng 100 triệu thùng dầu được đưa ra thị trường. Trong khi đó, Pháp cũng dự kiến giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ chiến lược.

Việc mở kho dầu chiến lược này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu tại châu Âu, qua đó góp phần hạ nhiệt sức ép đối với thị trường dầu mỏ. Không những thế, các nhà phân tích cho rằng việc xả kho dự trữ có thể giúp giảm một phần nhu cầu đối với dầu WTI của Mỹ.

Giá xăng sinh học có thể tăng tiếp từ chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo các nhà phân tích trên Reuters, thị trường vẫn hoài nghi về khả năng duy trì đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông. Các cuộc tấn công, xung đột tại khu vực này vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí có dấu hiệu leo thang. Chính các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đã góp phần hạn chế đà giảm của giá dầu Brent so với giá dầu WTI.