Trong diễn biến khác, báo cáo mới nhất của EIA cho biết, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,2 triệu thùng, xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là tăng 1,7 triệu thùng.

Trong nước, chiều nay (8.10) là đến kỳ điều hành giá. Dự báo, giá xăng sinh học E5 và E10 có thể tăng mạnh trên mức 1.000 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 600 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut được dự báo tăng mức tương đương. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 8.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 8.10.2026: Xăng E10 chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 2.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH