Giá xăng dầu hôm nay 10.10.2026: Xăng có thể quay đầu giảm trong tuần tới?

Sáng 10.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 44 cent, tương đương 0,42%, lên 104,72 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI cũng nhích 36 cent, tương đương 0,39%, lên 91,85 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều tăng nhẹ.

Loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phía bắc vịnh Mexico của Mỹ đã phải tạm ngừng hoạt động do cơn bão Isaias làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu giữ đà tăng.

Tuy nhiên, theo Reuters, tình trạng thắt chặt nguồn cung sẽ được cải thiện phần nào khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang có kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Điều này có thể gây áp lực giảm giá dầu hoặc ít nhất kìm hãm đà tăng trước đó.

Giá dầu tiếp tục có tuần biến động tăng nhẹ ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, bất chấp những tín hiệu đối thoại, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì áp lực kinh tế đối với Iran. Đặc biệt, áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu tham gia vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran. Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga-Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Tuy vậy, tính bình quân giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á tuần qua lại có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số nhà nhập khẩu cho hay, cập nhật số liệu đến cuối tuần này, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành giá tuần tới có thể quay đầu giảm. Mức chênh lệch ước 700 - 1.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và diễn biến giá thế giới trong các phiên đầu tuần tới.