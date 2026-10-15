Giá xăng dầu hôm nay 15.10.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng hay giảm?

Sáng 15.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 37 cent, tương đương 0,35%, lên 106,06 USD/thùng; dầu WTI tăng 95 cent, tương đương 1,01%, lên 95,09 USD/thùng. Đây cũng là mức cao nhất trong 3 tuần qua. Theo các nhà phân tích, tâm lý lo ngại về rủi ro nguồn cung ảnh hưởng mạnh đến giá dầu. Đến nay, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz cùng những cuộc đụng độ giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen đang tạo sức ép tăng giá dầu. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Iran gần như về 0 khi đối diện với lệnh cấm vận của Mỹ và xung đột leo thang ở khu vực. Tuy vậy, các nhà phân tích đánh giá nguồn dầu thô tăng không đồng nghĩa với việc sản lượng khai thác tăng, bởi lượng dầu thô xuất khẩu ra thị trường toàn cầu một phần nhờ vào chính sách thay đổi phân bổ lại nguồn dầu thô hiện có, trong đó có nguồn dự kiến cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trước đây. Trong một diễn biến khác, một tàu container đã bị chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi trúng thủy lôi và bốc cháy. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh các nguy cơ đối với hoạt động vận tải biển gia tăng. Trước đó, một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể lạ tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến trên có thể tiếp tục gây sức ép lên giá dầu toàn cầu trong thời gian tới.

Giá xăng E10 có thể giảm gần 1.000 đồng/lít từ chiều nay ẢNH: TN



Trong nước, chiều nay (15.10) đến kỳ điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính. Các dự đoán đến sáng nay cho thấy, giá xăng và dầu diesel có thể giảm đồng loạt. Mức giảm ước từ 200 - 900 đồng/lít. Trong đó, mức giảm đối với giá xăng E10 là cao nhất trong khi dầu mazut được dự báo tăng hơn 1.000 đồng/kg. Các dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công thương đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới. Trong đó đề xuất cho doanh nghiệp được tự quyết giá xăng dầu, nhưng phải công bố mức mới trước ít nhất 30 phút, không được tăng sớm hoặc trì hoãn giảm. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề xuất bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 1.1.2027.

Các ý kiến góp ý dự thảo mới này dự kiến được gửi về Bộ Công thương trong tuần này, trước ngày 16.10.



