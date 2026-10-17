Giá xăng dầu hôm nay 17.10.2026: Dầu Brent tăng mạnh, chạm mốc 110 USD/thùng

Sáng 17.10, đóng phiên cuối tuần, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu thô Brent tương lai tăng 3,94 đô la, tương đương 3,7%, lên 109,86 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 19.5; trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,44 USD, tương đương 3,5%, lên 101,41 USD/thùng - cao nhất kể từ ngày 17.9.

Như vậy, tính cả tuần, giá dầu Brent đã tăng gần 5% và WTI tăng đến 10,4%.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects, dầu Brent và dầu WTI đã đảo chiều tăng sau khi xuất hiện những lo ngại mới về nguy cơ xung đột leo thang, các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út có thể bị tấn công.

Trong thực tế, những lo ngại về nguồn cung ngày càng gia tăng khi các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua. Cùng với đó là việc Iran tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

Giá dầu thế giới bât tăng mạnh đẩy giá cả tuần tăng từ 5 - 10% ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, chính những cuộc tấn công của Iran đã khiến lượng dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm mạnh. Nếu không đạt được một thỏa thuận chính trị toàn diện, việc khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể diễn ra chậm hơn và thiếu sự ổn định hơn.

Trong diễn biến khác, Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga vào thứ năm (15.10) sau khi nước này có tuyên bố đang từ bỏ lệnh ngừng bắn bao gồm các địa điểm năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố và chỉ trích việc Trump sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Nga. Theo Reuters, một nhà máy lọc dầu của Nga buộc phải dừng hoạt động chưng cất dầu thô sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này.

Tuy vậy, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng bình quân cập nhật đến hôm nay giảm mạnh so với giá trong nước. Dự báo, xăng E10 và E5 tại kỳ điều hành giá tuần tới có thể giảm tiếp. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.