Giá xăng dầu hôm nay 20.10.2026: Biến động

Sáng 20.10, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên đầu tuần, dầu Brent giảm 31 cent, tương đương 0,3%, xuống 109,55 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,25 USD, tương đương 2,2%, lên 103,66 USD/thùng.

Theo Reuters, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Ả Rập Xê Út, trong đó có một cơ sở của tập đoàn dầu khí của Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha.

Trong một diễn biến khác, ngoài eo biển Hormuz, một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển này. Tình hình khiến lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực eo biển Hormuz trong tuần trước từ mức 20 triệu thùng/ngày tuần trước, giảm xuống mức trung bình 8,5 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Giá dầu biến động trái chiều, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ trong khi dầu WTI của Mỹ tăng mạnh ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga. Một số phân tích cho rằng, việc miễn trừ này mở ra khả năng Nga gia tăng xuất khẩu nhiên liệu. Tuy nhiên, những bất ổn về cách thức thực hiện và thời hạn áp dụng khiến thị trường chưa thể tin tưởng rằng nguồn cung sẽ tăng bền vững. Một nhà phân tích nói trên Reuters rằng, việc miễn trừ này không giải quyết được nhiều vấn đề về gián đoạn nguồn cung thực tế tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp diễn.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng sinh học E5 và E10 tuần này có thể giảm mạnh. Mức giảm trên dưới 2.000 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngoài ra, dầu mazut được dự báo tăng hơn 1.000 đồng, trong khi dầu diesel giảm nhẹ.

Hiện giá xăng E10 RON 95-V đang được bán trên thị trường phổ biến mức 28.000 đồng/lít tại các thị trường xa cảng, xa nhà máy lọc dầu, xa kho dầu... Nếu mức giảm đúng như ước tính, giá xăng E10 RON 95-V có thể về ngưỡng 26.000 đồng/lít.