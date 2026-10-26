Sáng 26.10, giá xăng dầu giảm khoảng 2%. Ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 101,5 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 110,21 USD/thùng.

Tuy giảm nhưng giá dầu neo mức cao khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới đã tăng hơn 3 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng. Theo các nhà phân tích, lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Ả Rập Xê Út, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Căng thẳng càng gia tăng hơn khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại miền Nam nước này; các vụ tấn công khiến tàu bốc cháy cũng diễn ra tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz...

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng đầu tuần ẢNH: REUTERS

Trên Reuters, nhà phân tích Tamas Varga tại PVM Oil cho rằng, lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Xung đột leo thang, các đàm phán hòa bình lại bị trì hoãn đẩy lo ngại gián đoạn nguồn cung tăng, khiến giá xăng dầu thế giới biến động liên tục và được dự báo neo mức cao trong thời gian tới nếu chưa có diễn biến mới.

Trong nước, diễn biến giá thế giới khiến giá xăng dầu thành phẩm tăng trở lại. Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến sáng nay cho thấy, xăng dầu trong nước có thể tăng tại phiên điều chỉnh giá tuần này (29.10). Mức tăng ước tính từ 500 - 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.