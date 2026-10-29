Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2026: Xăng E10 chiều nay tăng hay giảm?

Sáng 29.10, giá xăng dầu tăng hơn 2%. Chốt phiên giao dịch, dầu Brent tăng 2,04% lên 111,64 USD/thùng và dầu thô WTI của Mỹ tăng 3% lên 102,78 USD/thùng.

Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gia tăng trong bối xung đột leo thang khi một nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê Út bị tấn công. Bên cạnh đó, Mỹ có thể sớm nối lại các hoạt động quân sự tại khu vực này trong thời gian tới.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, giá dầu còn bị áp lực khi tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm mạnh hơn dự kiến. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 1,9 triệu thùng trong tuần trước. Kết quả này trái với dự báo tăng 15.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó.

Trong diễn biến khác, Trung Quốc đã cấp thêm đợt hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu thứ tư trong năm đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Đây là động thái bổ sung hiếm thấy, đưa tổng hạn ngạch năm 2026 lên ngang mức năm 2025, bất chấp các biện pháp hạn chế được áp dụng hồi đầu năm.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng từ chiều nay, mức tăng được dự báo dưới 1.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) diễn ra vào cuối tuần này. Dự kiến nhóm sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng cuối năm. Hiện sản lượng của phần lớn các thành viên chủ chốt trong OPEC+ vẫn thấp hơn kế hoạch đặt ra.

Trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá. Một số thương nhân đầu mối dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng đồng loạt, mức tăng từ 700 - 900 đồng/lít. Trong đó, mức tăng đối với xăng E10 ước tính khoảng 850 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.



