Sáng 2.11, giá xăng dầu đồng loạt giảm, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 1,7 USD, tương đương 1,62%, về 102,43 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 1,61 USD, tương đương 1,42%, về 111,82 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi có thông tin Iran và Qatar tổ chức ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến của Mỹ, Israel với Iran.

Tuy vậy, theo Reuters, thị trường vẫn cảnh giác với khả năng có thể xung đột leo thang, đẩy giá dầu Brent lên mức 120 USD/thùng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ; các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đang đẩy giá năng lượng và vận chuyển toàn cầu lên cao.

Theo Market Watch, giá dầu thế giới đã tăng hơn 11 - 14% trong vòng 1 tháng qua, tăng khoảng 27 - 33% trong 3 tháng qua.

OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng tháng 12 đã đưa ra trước đó trong bối cảnh thị trường phập phồng với lo ngại gián đoạn nguồn cung ẢNH: REUTERS

Ngày 1.11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, bao gồm cả Nga (OPEC+) đã có cuộc họp và giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12, xác nhận sẽ không có thêm điều chỉnh chính sách nào cho đến năm sau, khi nhóm này tiếp tục phải vật lộn với những gián đoạn xuất khẩu do cuộc chiến tranh với Iran gây ra.