Theo báo cáo của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới. Thậm chí, ngay cả khi xung đột kết thúc, dự báo cho thấy, giá dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70 - 90 USD/thùng, so với mức 60 - 70 USD/thùng trước xung đột.

Trong nước, giá xăng sinh học E10, E5 vừa có đợt giảm giá mạnh nhờ điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%. Theo đó, cả 2 mặt hàng xăng đều giao dịch ngưỡng 24.000 đồng/lít. Dự báo tại kỳ điều hành giá tuần này, xăng dầu trong nước có thể thêm đợt giảm giá mạnh. 

Các chính sách điều hành kịp thời trong thời gian qua đã giúp giá nhiên liệu trong nước giảm mạnh, ổn định chi phí đầu vào của doanh nghiệp, người dân trong mấy tháng cuối năm.