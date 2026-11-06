Giá xăng dầu hôm nay 6.11.2026: Xăng E10 bất ngờ giảm sâu về mốc 21.000 đồng/lít

Sáng 6.11, giá xăng dầu đảo chiều tăng gần 4%, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 3,67 USD/thùng, tương đương 3,88%, lên 98,29 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,40 USD/thùng, tương đương 2,72%, lên 90,52 USD/thùng.

Như vậy, sau phiên giảm mạnh hơn 8%, về mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, đà giảm giá dầu đã chững và tăng trở lại.

Các phân tích cho thấy, giá dầu phục hồi do tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Cho dù hoạt động vận chuyển dầu có dấu hiệu trở lại bình thường, song các tiến triển ngoại giao vẫn chưa đủ bảo đảm nguồn cung ổn định. Đặc biệt, có thông tin tàu chở dầu va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz hoặc bị máy bay không người lái (UAV) tấn công tiếp tục làm gia tăng lo ngại.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh giúp giảm áp lực chi phí đầu vào của doanh nghiệp và người dân những tháng cuối năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, theo Reuters, Công ty tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị toàn cầu Eurasia Group cảnh báo, bất kỳ diễn biến leo thang nào của xung đột Mỹ - Israel và Iran cũng có thể đẩy giá dầu Brent lên 110 - 125 USD/thùng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung còn đến từ tình hình xung đột Nga - Ukraine, khi Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trái ngược với diễn biến tăng của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước vừa được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh từ chiều hôm qua (5.11). Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống không cao hơn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, xuống 21.156 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, về 28.696 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ ngày 5.11

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học 700 đồng/lít và dầu mazut 500 đồng/kg. Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày trước kỳ điều hành giảm là chủ yếu, do tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco và diễn biến xung đột Nga - Ukraine.