Sáng 10.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%, về 92,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,98 USD, tương đương 4,38%, về 86,85 USD/thùng.
Trong tuần trước, dầu Brent giảm 17% - mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Với đà giảm phiên đầu tuần, giá dầu đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.
Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng khi các bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa có sự đột phá. Trên Reuters, các nhà phân tích nhận định, giá dầu thô tương lai đang chịu áp lực bán ra một lần nữa khi khối lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục tăng mạnh.
Về tình hình cung cầu, theo báo cáo mới nhất của Morgan Stanley, giá dầu Brent giao ngay hiện đã giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu tiêu thụ trên thị trường dầu vật chất đang có dấu hiệu chững lại. Một số nhà phân tích cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung do nhu cầu giảm vì giá cao; báo cáo của ngân hàng JPMorgan tuần trước cũng ước tính mức dư thừa vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 10.
Còn khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng trong tháng 10, với sự gia tăng chủ yếu đến từ Ả Rập Xê Út, Kuwait và Iraq, bất chấp những hạn chế xuất khẩu vẫn còn tồn tại; sản lượng dầu thô của OPEC đã tăng 1,38 triệu thùng/ngày so với tháng trước, lên 22,87 triệu thùng/ngày.
Diễn biến giá thế giới cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cũng giảm mạnh. Ước tính giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này có thể giảm sâu, mức giảm dưới 2.000 đồng/lít.
Nếu đúng như dự báo, xăng dầu trong nước sẽ có phiên giảm thứ 4 liên tiếp.
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