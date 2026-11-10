Sáng 10.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%, về 92,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,98 USD, tương đương 4,38%, về 86,85 USD/thùng.

Trong tuần trước, dầu Brent giảm 17% - mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Với đà giảm phiên đầu tuần, giá dầu đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng khi các bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa có sự đột phá. Trên Reuters, các nhà phân tích nhận định, giá dầu thô tương lai đang chịu áp lực bán ra một lần nữa khi khối lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục tăng mạnh.