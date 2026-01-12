Giá xăng dầu hôm nay 12.1.2026: Giữ đà tăng

Sáng 12.1, giá xăng dầu tăng gần 1%, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,5 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 63,7 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu thô Brent tăng 1,65% lên 63 USD/thùng và dầu thô Mỹ WTI tăng 2,35% lên 59,12 USD.

Bất ổn dân sự tại Iran, cùng lo ngại xung đột Nga - Ukraine lan rộng khiến mối quan ngại về nguồn cung dầu Nga gia tăng. Bên cạnh đó, tuần này, Mỹ dự kiến gặp các công ty dầu mỏ và tập đoàn thương mại lớn để thảo luận các thỏa thuận xuất khẩu dầu Venezuela. Theo Reuters, trong tuần, một số lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Venezuela có thể được dỡ bỏ nhằm tạo điều kiện cho quốc gia Nam Mỹ bán dầu ra thị trường quốc tế trở lại.

Giá xăng dầu giữ đà tăng đầu tuần ẢNH: Đ.N.T

Ngoài ra, cuộc gặp giữa lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, qua đó, nguồn tài chính có thể được giải ngân để hỗ trợ nền kinh tế đang khó khăn của Venezuela. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn việc tòa án hoặc chủ nợ tịch thu doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh rằng nguồn quỹ cần được bảo vệ để giúp Venezuela xây dựng hòa bình, thịnh vượng và ổn định.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu tuần này sẽ tập trung vào kết quả đàm phán trong những ngày tới về cách thức bán và vận chuyển lượng dầu tồn kho của Venezuela.

Trong nước, các dự báo cập nhật đến sáng nay (12.1) cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tới có thể tăng nhẹ, mức tăng trên dưới 100 đồng/lít/kg.