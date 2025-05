Giá xăng dầu hôm nay 12.5.2025: Giữ đà tăng sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sáng 12.5, giá xăng dầu tiếp tục leo dốc, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đồng loạt tăng. Dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,2 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 64 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu tăng khoảng 4%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về bước đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ngày 11.5, sau đàm phán, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết kết quả đã đạt được "tiến bộ đáng kể"; rằng những khác biệt giữa hai bên không lớn như suy nghĩ trước đây. Dự kiến trong hôm nay (12.5), kết quả đàm phán sẽ được công bố.

Các nhà phân tích cho rằng, với các tín hiệu lạc quan được thúc đẩy từ cuộc đàm phán, đà leo dốc của giá dầu sẽ tiếp tục duy trì trong hôm nay. Bên cạnh đó, một thỏa thuận thương mại riêng biệt giữa Mỹ và Anh đã cải thiện thêm triển vọng thương mại toàn cầu.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng trong phiên đầu tuần ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đẩy mạnh tăng sản lượng có thể kìm hãm đà lạc quan của giá dầu. Các nhà phân tích đánh giá, việc tăng sản lượng dầu của các ông lớn dầu mỏ, cùng với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có thể tạo sự "không chắc chắn" mới cho thị trường.

Trong diễn biến khác, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 4 đã giảm so với tháng trước, nhưng tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các nhà máy lọc dầu nhà nước tăng cường tích trữ trong thời gian bảo dưỡng.

Theo Reuters, tuần này, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ để có thêm thông tin về xu hướng lạm phát; doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ cũng sẽ được công bố vào ngày 15.5 sẽ cập nhật thông tin chi tiêu dùng của người Mỹ rõ ràng hơn. Giá dầu thế giới cũng chịu sự tác động đáng kể từ các chỉ số này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore sáng nay (12.5) cho thấy, giá các mặt hàng nhiên liệu có xu hướng tăng theo đà tăng của thế giới. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này (ngày 15.5) có thể tăng, sau 2 phiên giảm liên tiếp từ tuần trước.