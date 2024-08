Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2024: Giữ đà tăng nhẹ

Ngày 12.8, ghi nhận lúc 7 giờ 35 sáng (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu tăng nhẹ, giá dầu Brent nhích khoảng 0,2% lên 79,6 USD; giá dầu WTI cũng tiến hơn 0,1%, giao dịch ngưỡng 76,9 USD. Tuần trước, giá dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt 3,5% và hơn 4%.

Theo Reuters, giá dầu đã tạo được cú lội ngược dòng bởi nhiều yếu tố: tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục giảm, nguy cơ xung đột gia tăng ở Trung Đông và chỉ số USD giảm.

Bộ năng lượng Nga cho biết, sản lượng dầu trong tháng 7 giảm so với tháng 6 nhưng vượt mục tiêu sản lượng đặt ra với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) là 67.000 thùng/ngày. Dự tính Nga sẽ bù đắp cho tình trạng sản xuất dư thừa kể từ tháng 4 vào tháng 10 và tháng 11 năm nay; tháng 3 - 9 năm sau.

Giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Reuters cho thấy nhập khẩu dầu thô hàng ngày của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9.2022, do biên lợi nhuận lọc dầu yếu và nhu cầu nhiên liệu thấp đã hạn chế hoạt động tại các nhà máy lọc dầu tư nhân và nhà nước. Cụ thể, Trung Quốc đã mua 42,34 triệu tấn dầu thô trong tháng 7, tương đương khoảng 9,97 triệu thùng/ngày. Nhập khẩu giảm gần 12% so với tháng trước và thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 7 tháng, nhập khẩu dầu thô của thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này cũng giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu của nước này giảm tuần thứ 6 liên tiếp (giảm 3,7 triệu thùng). EIA ước tính, lượng dầu tồn kho toàn cầu trong nửa đầu năm nay đã giảm khoảng 400.000 thùng/ngày và sẽ giảm khoảng 800.000 thùng/ngày trong nửa cuối năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu tuần này tiếp tục bị biến động khi chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất tháng 7 của Mỹ được công bố.

Trong nước, chiết khấu bán lẻ xăng dầu hôm nay (12.8) được các thương nhân phân phối thông báo dao động từ 1.000 - 1.200 đồng/lít, lấy hàng tại kho khu vực phía nam.

Ngày 12.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trên thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy lọc dầu...) do Petrolimex công bố như sau: xăng RON 95-V 22.640 đồng/lít, xăng RON 95-III 22.100 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.120 đồng/lít, dầu diesel 19.520 - 19.720 đồng/lít, dầu hỏa 19.790 đồng/lít, dầu mazut (giá bán buôn) từ 16.340 - 19.290 đồng/lít.