Giá xăng dầu hôm nay 14.11.2023: Trong nước giảm, thế giới leo dốc

Ngày 14.11, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ. Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,09 USD, tương đương 1,3%, lên mức 82,52 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,09 USD, tương đương 1,4%, lên mức 78,26 USD/thùng.

Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong báo cáo hằng tháng vẫn cho biết có các yếu tố cơ bản giữ niềm tin mạnh mẽ vào đà tăng của giá dầu. Nhóm này cũng cho rằng giá dầu giảm là do... lỗi của các nhà đầu cơ. Theo đó, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 lên 2,46 triệu thùng/ngày, tăng 20.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Năm 2024 nhu cầu tiếp tục tăng 2,25 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với dự báo của tháng trước.

Giá dầu thô thế giới tăng nhẹ sau báo cáo của OPEC REUTERS

Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda Craig Erlam, nhận xét báo cáo thị trường dầu hàng tháng của OPEC dường như "đẩy lùi những lo ngại về nhu cầu”. Báo cáo còn đề cập đến tâm lý tiêu cực bị thổi phồng quá mức xung quanh nhu cầu của Trung Quốc. Tuần trước, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này trong năm sẽ tăng ít hơn so với dự kiến và nhu cầu sẽ giảm. Dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12.

Tuy tăng nhẹ, song theo một số dự báo, giá dầu có thể "tìm thấy đáy" sau khi giảm hơn 4% tuần trước.

Trong nước, chiều 13.11, liên Bộ Công thương - Tài chính công bố điều chỉnh giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, một lít xăng E5 RON92 giảm 340 đồng, xăng RON95 giảm 399 đồng, dầu diesel giảm 1.052 đồng, dầu hỏa giảm 793 đồng và dầu mazut giảm 617 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cũng không thực hiện việc chi/trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 14.11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến mức: xăng E5 RON 92 không quá 22.274 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.530 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.888 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.512 đồng/lít và dầu mazut không quá 15.623 đồng/kg.