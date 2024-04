Giá xăng dầu hôm nay 1.4.2024: Giảm nhẹ

Ngày 1.4, ghi nhận lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu giảm nhẹ. Theo đó, giá dầu WTI mất 11 cent, về 83,06 USD/thùng; tương tự, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng rời mốc 87 USD/thùng của tuần trước, mất 17 cent, về 86,83 USD/thùng.

Như vậy, cả 2 hợp đồng dầu thô tương lai đều giảm nhẹ đầu phiên giao dịch ngày đầu tháng. Tuy vậy, theo các nhà phân tích, thị trường khó duy trì đà giảm lâu và cho rằng, giá dầu chỉ biến động tăng - giảm trong ngắn hạn, xu hướng của quý 2 là tiếp tục tăng.

Hai quốc gia có nhu cầu nhập khẩu dầu thô lớn ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ đang dự tính tăng mua dầu từ Nga. Theo dữ liệu do LSEG Oil Research tổng hợp, khu vực này đã nhập khẩu 27,48 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 3, tăng từ 26,7 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và 27,18 triệu thùng/ngày trong tháng 1. Trong khi đó, Nga cũng tuyên bố tập trung vào việc giảm sản lượng, không giảm xuất khẩu.

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ đầu phiên giao dịch sáng nay REUTERS

Trong quý đầu năm, giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng khoảng 16%, trong khi giá dầu Brent tăng khoảng 12,5%. Lý do, những bất ổn về địa chính trị thế giới tại khu vực Trung Đông, Nga - Ukraine, Biển Đỏ kéo dài. Trong một số báo cáo của ngành năng lượng gần đây cho thấy, hơn 20% tổng công suất lọc dầu toàn cầu có nguy cơ bị đóng cửa do biên lợi nhuận lọc dầu suy giảm, cùng với nhu cầu cũng giảm. Trong đó, các phân tích tập trung vào việc các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và Trung Quốc có nguy cơ đóng cửa cao hơn do nền kinh tế xấu đi.

Trong nước, giá xăng dầu bán lẻ theo bảng giá công bố của Petrolimex hôm nay (1.4) tại vùng 2 (46 tỉnh thành đang áp dụng) như sau: xăng RON 95-V 25.720 đồng/lít, xăng RON 95-III 25.300 đồng/lít, xăng E5 RON92 24.090 đồng/lít, dầu diesel 21.100 - 21.740 đồng/lít, dầu hỏa 21.280 đồng/lít...

Sáng 1.4, theo thông báo từ một số thương nhân phân phối, chiết khấu bán lẻ xăng dầu có xu hướng tăng. Cụ thể, chiết khấu cho mặt hàng dầu diesel từ 1.150 - 1.250 đồng/lít, các mặt hàng xăng từ 1.700 - 1.750 đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực phía bắc.