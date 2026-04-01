Giá xăng dầu hôm nay 1.4.2026: Xăng trong nước sẽ được điều chỉnh thế nào?

Ghi nhận lúc 8 giờ sáng 1.4 (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn tăng khoảng 1,5%, lên 102,86 USD/thùng với dầu WTI và 105,52 USD/thùng dầu Brent. Tuy nhiên, trong thực tế, giá dầu đã giảm sau khi có thông tin Iran sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu nhận được các đảm bảo cần thiết và thị trường đã phản ứng mạnh với các phát biểu từ phía Iran.

Các nhà phân tích hồ hởi, nếu xung đột sớm chấm dứt, eo biển Hormuz có thể được mở lại, nguồn cung dầu sẽ quay trở lại thị trường và làm giảm đáng kể chi phí rủi ro vốn đã được cộng vào giá dầu trong 4 tuần qua.

Khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 3 đã giảm 7,3 triệu thùng/ngày so với tháng 2, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát kéo dài.

Các nhà phân tích của công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates nhận định trên Reuters rằng, khi giá dầu đã vượt 100 USD/thùng, biến động chủ yếu phụ thuộc vào kỳ vọng xung đột chính trị sẽ được can thiệp. Tuy vậy, diễn biến thị trường khá thất thường. Các tín hiệu cho thấy việc chấm dứt chiến tranh, nếu có xảy ra sớm, việc khôi phục lại thị trường năng lượng ổn định cũng phải mất một khoảng thời gian nữa, bởi hiện tại nhiều cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng ở các nước Trung Đông bị hư hỏng nặng.

Trong nước, dự kiến giá xăng dầu có thể được điều chỉnh vào ngày mai (2.4) nếu thị trường thế giới không có những biến động lớn về giá. Trong thực tế, giá xăng dầu trong nước đang được hưởng cơ chế miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (xăng), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, thông tin mới đây cho thấy, Bộ Tài chính đã đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, hàng hải trong bối cảnh giá xăng dầu biến động bất lợi. Chính phủ cũng đã cho tạm ứng ngân sách dùng cho Quỹ bình ổn.

Do vậy, dự báo giá xăng dầu sẽ được kìm hãm đà tăng, thậm chí xăng không tăng nếu chỉ sử dụng Quỹ bình ổn.





