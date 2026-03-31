Giá xăng dầu hôm nay 31.3.2026: Xăng trong nước sẽ được điều chỉnh thế nào?

Sáng 31.3, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng hơn 1%. Đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 21 cent, tương đương 0,2%, lên 112,78 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,24 USD, tương đương 3,3%, lên 102,88 USD/thùng.

Nỗi lo giá dầu tăng tiếp nếu Houthi tấn công tàu hàng và buộc phải đóng cửa lối vào phía nam biển Đỏ. Nếu điều đó xảy ra, giá dầu có thể tăng thêm 5-10 USD/thùng. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng khoảng 56% trong tháng 3. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ năm 1988 và vượt cả mức tăng vào thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.

Một tin tích cực là một số tàu đi qua vùng eo biển Hormuz vẫn đang được duy trì. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo các cơ sở năng lượng của Iran có thể bị phá hủy nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz, sau khi nước này bác bỏ các đề xuất ngừng bắn của Mỹ và tiếp tục phóng tên lửa vào Israel.



Trước đó, phía Mỹ tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran đến ngày 6.4. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà phân tích, việc Mỹ gia hạn thời hạn đến ngày này không đủ trấn an thị trường.

Trong nước, theo Nghị quyết 55 của Chính phủ, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 15% trở lên so với kỳ điều hành liền trước; và giảm từ 10% so với kỳ điều hành trước thì sẽ được điều chỉnh. Đến nay, các mức tăng/giảm của giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu chưa chạm mức quy định. Một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay, nếu cơ quan điều hành thực hiện xả quỹ ở mức cao như những lần trước, mức tăng của giá dầu tại kỳ điều hành này "có thể chấp nhận được".

Ngày 31.3, giá xăng dầu bán lẻ theo công bố của liên Bộ Công thương - Tài chính công bố, áp dụng từ 0 giờ ngày 27.3 như sau:

Xăng E5RON92 Không cao hơn 23.326 đồng/lít Xăng RON95-III Không cao hơn 24.332 đồng/lít Dầu diesel 0.05S Không cao hơn 35.440 đồng/lít Dầu hỏa Không cao hơn 35.384 đồng/lít Dầu mazut 180 CST 3.5S Không cao hơn 21.748 đồng/kg

Ở lần điều hành gần nhất, cơ quan điều hành ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mới đây, Chính phủ đã cho tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu 8.000 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đây là công cụ hỗ trợ quan trọng để có thể "cắt" những đợt tăng giá mạnh của giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động liên tục.