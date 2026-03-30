Giá xăng dầu hôm nay 30.3.2026: Thế giới giữ đà tăng

Sáng 30.3, giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều tăng hơn 3%. Cụ thể, dầu WTI của Mỹ tiến 3,3 USD lên gần mốc 103 USD/thùng; dầu Brent cũng tăng 3,87 USD lên 109,2 USD/thùng.

Tại thị trường châu Á, giá xăng thành phẩm ghi nhận tăng khoảng 6 - 10 USD/thùng.

Như vậy, trong tháng 3, giá dầu thô thế giới đã tăng khoảng 40 - 45%.

Các phân tích cho thấy, những diễn biến bất lợi từ Trung Đông, liên quan xung đột lan rộng và leo thang, đàm phán hòa bình khó khăn, eo biển Hormuz bị đóng... đã hỗ trợ cho đà tăng của thị trường năng lượng thế giới.

Tuần này, thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động khi các yếu tố địa chính trị còn phức tạp. Trên Reuters, các nhà phân tích đánh giá việc lùi thời hạn tấn công Iran của Mỹ sang ngày 6.4 cho thấy khả năng Nhà Trắng vẫn để ngỏ phương án giải quyết xung đột bằng thương lượng.

Xăng sinh học E10 đang bán giá 24.160 đồng/lít tại các thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, giá xăng dao động từ 24.000 - 25.000 đồng/lít, trong khi đó, giá dầu diesel - nhiên liệu chủ yếu dùng trong sản xuất kinh doanh - đang neo mức cao. Trong cuối tuần qua, Chính phủ đã quyết định cho tạm ứng 8.000 tỉ đồng từ nguồn thu ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ bình ổn giá xăng dầu được chi sử dụng hơn khoảng 5.000 tỉ đồng trong các kỳ điều hành giá vừa qua.

Bên cạnh đó, các loại thuế của mặt hàng xăng dầu như thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường cũng đang được giảm về 0%. Đồng thời, Chính phủ thúc Bộ Công thương đẩy nhanh đưa xăng sinh học E10 vào thị trường giảm áp lực xăng khoáng. Các biện pháp quyết liệt của Chính phủ trong thời gian qua được đánh giá là cần thiết và kịp thời để bảo đảm nguồn cung, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân; bình ổn thị trường và giữ ổn định vĩ mô.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu thị trường châu Á đến sáng nay, cho thấy giá xăng gần như đi ngang, giá dầu diesel tăng mạnh. Dự báo này chưa tính Quỹ bình ổn giá xăng dầu.



