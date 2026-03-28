Giá xăng dầu hôm nay 28.3.2026: Thế giới tăng hơn 6%, dầu Brent tiến 115 USD/thùng

Sáng 28.3, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn tăng đến 6,74 USD, tương đương 6,24%, lên 114,8 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI tăng 5,16 USD, tương đương 5,46%, lên 99,64 USD/thùng. Nếu tính hết tuần, cả 2 loại dầu này nhích nhẹ, từ 0,3 - 1% và tiếp tục neo mức cao.

Theo Reuters, so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, giá dầu Brent đã tăng khoảng 53%, dầu WTI tăng khoảng 45% cùng với áp lực gián đoạn nguồn cung, thiếu cung luôn chực chờ.

Điều đáng lo ngại là khi các nhà phân tích đánh giá khả năng xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài, theo đó, giá dầu còn biến động trong tuần tới. Đến nay, dòng chảy của dầu thô và khí qua eo biển Hormuz vẫn khó khăn khiến chi phí rủi ro áp lên giá dầu tăng.

Giá xăng trong nước đang ở mức trên 24.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Ước tính, xung đột tại Trung Đông đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu sụt giảm khoảng 11 triệu thùng/ngày. Thiếu dầu mỏ khiến thị trường càng trở nên nghiêm trọng. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đánh giá, cuộc khủng hoảng này còn tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ vào thập niên 1970 cộng lại.

Thậm chí, trên Reuters, Macquarie Group dự báo, giá dầu có thể giảm nhanh nếu xung đột sớm chấm dứt, song vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước khủng hoảng. Ngược lại, nếu xung đột kéo dài đến cuối tháng 6, giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng.

Trong nước, Chính phủ quyết định giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đến hết ngày 15.4. Tuy vậy, trong dự thảo Nghị quyết Quốc hội mà Bộ Tài chính đang trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất giảm các loại thuế trên đến hết tháng 6 năm nay, ngày 30.6.2026.

Theo Bộ Công thương, giá xăng của Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.