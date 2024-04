Giá xăng dầu hôm nay 15.4.2024: Tăng trước nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Ngày 15.4, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ. Ghi nhận lúc 7 giờ 30 sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao dịch ngưỡng 90,60 USD/thùng, tăng gần 20 cent; trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng nhẹ 2 cent, giao dịch mức 85,64 USD/thùng.

Tuần trước, cả 2 loại dầu này giảm khoảng 1%.

Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Israel vào cuối ngày thứ bảy (13.4), dấy lên lo ngại về một xung đột khu vực rộng lớn hơn. Nhà phân tích thị trường Tamas Varga của Công ty môi giới dầu mỏ PVM nhận xét, xung đột vào cuối tuần tại Trung Đông diễn ra khi nhà đầu tư đang kỳ vọng giá sẽ mạnh hơn vào đầu tuần này. Tuy vậy, ông lưu ý, cho dù phản ứng ban đầu của thị trường có mạnh đến đâu, thì đợt phục hồi này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, trừ khi nguồn cung từ khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.

Giá dầu thô giữ đà tăng do xung đột tại Trung Đông leo thang REUTERS

Trong diễn biến khác, số liệu vừa cập nhật từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của thị trường tỉ dân trong tháng 3 đã giảm 6% so cùng kỳ năm ngoái. Tính hết quý 1, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng nhẹ 0,7% so quý 1/2023. Phần lớn sự gia tăng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong những tuần gần đây là do nguồn dầu thô giá rẻ dồi dào của Nga, vốn bị cản trở trên đường đến Ấn Độ bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã tìm được chỗ đứng ở nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.



Trong nước, ngày 15.4, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...) theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 25.850 đồng/lít, xăng RON 95-III 25.310 đồng/lít, xăng E5 RON92 24.310 đồng/lít, dầu diesel 22.040 - 22.660 đồng/lít, dầu hỏa 22.020 đồng/lít...