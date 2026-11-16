Sáng 16.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, ghi nhận lúc 8 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI lùi 0,33 USD về 88,23 USD/thùng; dầu Brent giảm 0,54 USD về 95,3 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm do những lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu.

Tuần trước, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ sẽ gia hạn miễn trừ đối với Đạo luật Jones, đạo luật hàng hải đã tồn tại hơn 100 năm. Việc cho phép miễn trừ nhằm hạ giá xăng, dầu diesel và phân bón vốn tăng cao do cuộc chiến với Iran, thông qua việc tăng tính linh hoạt trong vận tải biển và giảm các điểm nghẽn vận chuyển.

Giá xăng dầu có thể tăng nhẹ trong tuần này ÀNH: REUTERS

Được biết, kể từ khi lệnh miễn trừ được ban hành vào tháng 3, đã có thêm 90 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là các sản phẩm đã qua lọc dầu, được vận chuyển giữa các cảng của Mỹ. Trong đó có 27 triệu thùng xăng, 26 triệu thùng dầu thô và 6 triệu thùng nhiên liệu tái tạo. Bên cạnh đó, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga được kỳ vọng tăng cung, giảm giá.

Hiện nay, các yếu tố mùa vụ và giá dầu thô giảm đang góp phần kéo giá dầu diesel đi xuống. Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm 18,5% trong hai tuần qua.

Tuy nhiên, các phân tích cũng chỉ ra, các biện pháp trên chỉ mang lại tác động giảm nhẹ do những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ cuộc chiến đang diễn ra với Iran tiếp tục chi phối thị trường.

Trong nước, giá xăng dầu đang giảm khá sâu sau 2 tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến thị trường cho thấy, tuần này giá có thể tăng nhẹ. Mức tăng dưới 300 đồng/lít.



