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    Giá xăng dầu hôm nay 15.11.2026: Giảm liên tiếp trước dấu hiệu dư thừa nguồn cung

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Giá dầu thế giới có một tuần đầy biến động khi tăng giảm liên tục, nhưng tính chung cả tuần, cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm. Trong khi đó, xăng dầu trong nước có tuần được điều chỉnh giảm mạnh, đưa giá xăng E10 về dưới mốc 20.000 đồng/lít.

    Sáng 15.11, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần, dầu Brent lùi 5 cent, tương đương 0,05%, về 95,77 USD/thùng; dầu WTI giảm 17 cent, tương đương 0,19%, xuống 88,57 USD/thùng.

    Như vậy, tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 2%, dù đã giảm 13 - 16% tuần trước.

    Giá dầu thế giới đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Ban đầu là sự kỳ vọng về hòa giải giữa Mỹ và Iran bị giảm mạnh bởi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Á Rập Xê Út do lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện. Bên cạnh đó là các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu thô ra khỏi vùng Vịnh.

    Giá xăng dầu hôm nay 15.11.2026: Thêm tuần giữ đà giảm- Ảnh 1.

    Giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực

    ẢNH: NG.NG

    Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ phát tín hiệu không cần leo thang quân sự thêm với lran, cùng với đó là báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) được công bố, cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu khá rõ rệt. IEA cho biết, tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, do nhu cầu sản phẩm lọc dầu yếu đi và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

    Các phân tích trên Reuters cho thấy, nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa, thì nay tâm điểm lo ngại đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung. Bên cạnh đó, đà suy yếu của giá dầu còn do các dấu hiệu nhu cầu tại Mỹ giảm, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tăng...

    Trong nước, sau hai tuần giá dầu thô đi xuống có thể tạo điều kiện giá thành phẩm giữ đà giảm tiếp. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc giá bình quân xăng dầu thành phẩm trong kỳ, tỷ giá, chi phí và các yếu tố điều hành liên quan. Nếu giá thành phẩm tiếp tục hạ và các yếu tố còn lại không làm tăng chi phí, dư địa giảm giá trong nước có thể được duy trì.

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