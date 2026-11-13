Giá xăng dầu hôm nay 13.11.2026: Xăng E10 về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Sáng 13.11, giá xăng dầu giữ đà tăng, kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay, dầu Brent tăng 2,44 USD/thùng, tương đương 2,63%, lên 95,2 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,66 USD/thùng, tương đương 1,92%, lên 88,19 USD/thùng.

Theo các phân tích, trong những tuần gần đây, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Trung Đông có chiều hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại Trung Đông, các tàu chở dầu vẫn đang bốc cháy, dầu tràn dạt vào bờ biển, trong khi các thiết bị bay không người lái và tên lửa liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực. Những diễn biến này làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường, tạo sức ép tăng giá đối với mặt hàng dầu thô.

Giá xăng sinh học về dưới mốc 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Về nguồn cung, sản lượng dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã tăng trong tháng 10, chủ yếu nhờ sản lượng từ Ả Rập Xê Út tăng, nhưng tình hình gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Trong nước, giá xăng dầu các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều hôm qua (12.11) theo quyết định của liên Bộ Công thương - Tài chính. Mặc dù được trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 600 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 tại kỳ điều hành này vẫn giảm 1.499 đồng/lít, về 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít về 19.845 đồng/lít; giá dầu mazut được trích lập Quỹ bình ổn 1.000 đồng, giảm 2.263 đồng, về 19.742 đồng/kg. Riêng giá dầu diesel không thực hiện trích/chi sử dụng quỹ, giảm 1.874 đồng về 26.822 đồng/lít.



