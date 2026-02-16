Trong nước, do kỳ điều hành giá tuần này rơi vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán (19.2), nên kỳ điều hành giá được Bộ Công thương thông báo dời sang chiều mùng 4 Tết Nguyên đán (20.2). Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể giảm đồng loạt, mức giảm cao nhất ước tính đến thời điểm này là 350 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể có kỳ giảm giá ngay đầu năm mới Bính  Ngọ, sau 3 tuần tăng liên tiếp. Giá xăng trong nước hiện giao dịch dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít.