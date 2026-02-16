Sáng 16.2, giá xăng dầu giảm nhẹ đồng loạt, ghi nhận lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 62,81 USD/thùng; dầu Brent giao dịch ngưỡng 67,68 USD/thùng.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) mới đây nhắc lại rằng, thị trường có khả năng đối mặt với tình trạng dư cung hơn 3,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm nay. Đây là mức dư thừa năng lượng lớn nhất kể từ sau giai đoạn đại dịch, gây cản trở nghiêm trọng cho mọi nỗ lực hồi phục giá của liên minh OPEC+.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ đầu tuần ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, mặc dù dữ liệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ mang lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất để kích cầu kinh tế, nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn chưa có sự bứt phá tương xứng. Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý rủi ro từ phía nguồn cung khi OPEC có thể tăng sản lượng trở lại. Và với bối cảnh hiện tại, giá xăng dầu khó có thể thiết lập một xu hướng tăng bền vững nếu các nước xuất khẩu dầu mỏ không có những động thái thắt chặt nguồn cung quyết liệt hơn trong thời gian tới.