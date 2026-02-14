Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 14.2.2026: Xăng trong nước sẽ có đợt giảm đầu năm mới?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/02/2026 10:06 GMT+7

Giá dầu tại phiên cuối tuần đảo chiều tăng nhẹ, tuy vậy, tính cả tuần, giá xăng dầu thế giới vẫn giảm, khiến dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần sau có thể giảm theo.

Sáng 14.2, giá xăng dầu nhích nhẹ, dầu Brent tăng 23 cent, tương đương 0,3%, lên 67,75 USD/thùng; dầu WTI nhích 5 cent, tương đương 0,08%, lên 62,89 USD/thùng.

Như vậy, sau khi lao dốc gần 3% ở phiên trước, giá dầu thô quay đầu tăng nhẹ, tính chung cả tuần, giá dầu giảm khoảng 0,5 - 1%.

Theo số liệu công bố, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 1 tăng thấp hơn dự báo, chủ yếu nhờ giá xăng giảm và chi phí thuê nhà hạ nhiệt. Tuy vậy, các nhà phân tích cũng lưu ý rủi ro từ phía nguồn cung nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) tăng sản lượng trở lại.

Theo Reuters, OPEC đang nghiêng về phương án nối lại việc tăng sản lượng dầu từ tháng 4, trước mùa cao điểm tiêu thụ nhiên liệu mùa hè, trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Đến nay, thông tin Mỹ có thể tấn công Iran liên quan chương trình hạt nhân của nước này có vẻ đã hạ nhiệt, thông tin 2 nước có thể đạt được thỏa thuận khiến giá dầu quay đầu giảm mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 14.2.2026: Xăng trong nước sẽ có đợt giảm đầu năm mới?- Ảnh 1.

Giá dầu thô thế giới có tuần giảm nhẹ

ẢNH: REUTERS

Ngoài nguồn cung từ OPEC, các dự báo đều cho rằng, nguồn cung dầu trong trên toàn cầu khá dồi dào khi đề cập đến nguồn cung tương lai của Venezuela. Thông tin cho thấy, doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela do Mỹ kiểm soát đã vượt 1 tỉ USD và có thể đạt thêm 5 tỉ USD trong vài tháng tới.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp trong năm và giữ mức đó đến thứ năm tuần sau (mùng 3 Tết Nguyên đán). Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần tới (mùng 4 Tết) có thể quay đầu giảm đều. Cập nhật dữ liệu giá thành phẩm đến sáng nay (14.2) cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm mức dưới 500 đồng/lít/kg.

Sáng 14.2, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 14.2.2026: Xăng trong nước sẽ có đợt giảm đầu năm mới?- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


