Kinh tế Chính sách - Phát triển

Rơi vào mùng 3 Tết, lịch điều chỉnh giá xăng dầu được dời sang ngày nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/02/2026 12:19 GMT+7

Bộ Công thương vừa ban hành Công văn số 396 về thời gian điều hành giá xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá vào tuần tới (thứ năm, ngày 19.2) sẽ rơi vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.

Do đó, Bộ Công thương cho biết sẽ dời ngày điều hành giá xăng dầu sang mùng 4 Tết Nguyên đán (ngày 20.2). Công văn về thời gian điều hành giá xăng dầu dịp Tết được Bộ gửi sở công thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu.

Theo Nghị định số 80 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hằng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, việc điều hành sẽ được điều chỉnh linh hoạt. Cụ thể, nếu ngày thứ năm trùng vào ngày 29 hoặc 30 Tết, việc điều hành được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó; nếu thứ năm rơi vào các ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành sẽ được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Đối với các kỳ điều hành trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định, nếu thứ Năm trùng với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì việc điều hành được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó; nếu trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại thì sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ. Trong trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành phù hợp.

Rơi vào mùng 3 Tết, lịch điều chỉnh giá xăng dầu được dời sang ngày nào?- Ảnh 1.

Tuần tới, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào mùng 4 Tết Nguyên đán

ẢNH: NG.NGA

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề nghị sở công thương các địa phương cùng các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động triển khai thực hiện đúng thời gian điều hành theo quy định, bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu thông suốt, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó , Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết, đã chủ động tạo nguồn tăng 10 - 15% so với bình quân tiêu thụ để đảm bảo nguồn xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 


