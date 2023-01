Giá xăng dầu hôm nay 17.1.2023: Đảo chiều giảm mạnh

Ngày 17.1.2023, giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 78,76 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 84,12 USD/thùng. So cùng thời điểm này ngày hôm qua, dầu mất hơn 1 USD/thùng.

Như vậy, dầu thô Brent đã lùi về ngưỡng 84 USD/thùng sau khi leo gần mốc 86 USD. Tuy giảm nhưng giá dầu vẫn đang giữ gần mức cao nhất trong tháng do kỳ vọng nhu cầu tăng từ chính sách nới lỏng các hạn chế dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Ngoài việc tăng hạn ngạch nhập khẩu năm nay, trong tháng cuối năm ngoái 12.2022, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc cũng đã tăng 4% và kỳ vọng tăng hơn trong dịp Tết Nguyên đán này. Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược thị trường hàng hóa tại TD Securities, dự đoán nhu cầu của Trung Quốc có thể tăng 1 triệu thùng/ngày.

Trên Reuters, Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận xét, giá dầu Brent có thể ổn định trong khoảng 85 - 90 USD/thùng, dầu WTI khoảng 80 - 85 USD/thùng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) hiện chưa công bố báo cáo thị trường tháng này, nhưng tháng trước 12.2022, OPEC+ dự báo nhu cầu dầu năm nay sẽ tăng 2,2 triệu thùng mỗi ngày, giảm khoảng 300.000 thùng/ngày so với năm ngoái.





Hiện giá xăng dầu thế giới đang cao hơn so thời điểm điều chỉnh giá ngày 11.1 vừa qua. Thế nên, chiết khấu bán lẻ xăng dầu đang ngày càng giảm. Sáng 17.1, Petrotimes thông báo chiết khấu với dầu diesel tại kho khu vực phía bắc là 500 đồng/lít, xăng RON95 và E5 RON92 đều 0 đồng. Trước đó, chiều 16.1, thương nhân phân phối thông báo chiết khấu dầu diesel tại kho Nhà Bè 150 đồng/lít. Trong thông báo chiết khấu, một số doanh nghiệp cũng khuyến cáo các doanh nghiệp lưu ý tồn bể để tối ưu lợi nhuận. Dự báo đến tết chiết khấu không được khả quan, nguồn dầu hạn chế do cơ quan điều hành lùi 1 kỳ điều hành giá từ 21.1 về 1.2 do rơi vào kỳ nghỉ tết.

Theo dự thảo về kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ vào thứ năm hằng tuần, thay vì 10 ngày/lần hiện nay. Trong trường hợp giá xăng dầu có bất thường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định công bố giá xăng dầu phù hợp.