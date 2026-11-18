Sáng 18.11, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 70 cent, tương đương 0,76%, lên 93,14 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 29 cent, tương đương 0,34%, lên 86,01 USD/thùng.

Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - gây lo ngại cho nguồn cung dầu toàn cầu trong ngắn hạn. Theo Reuters, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực làm dấy lên nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, tạo sức ép tăng giá trên thị trường. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Iran đã gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Xăng E10 trong nước có thể giảm nhẹ trong tuần này ẢNH: Đ.N.T

Ngoài các yếu tố chính trị, thúc đẩy đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự báo lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm trong tuần qua. Theo kết quả khảo sát của Reuters, lượng dầu thô dự trữ thương mại của Mỹ đang giảm.

Tuy vậy, mức tăng của giá dầu bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định thị trường dầu mỏ có thể quay trở lại trạng thái dư cung trong quý 4 năm nay, khi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Những diễn biến trên khiến thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động trong những ngày tới, khiến giá xăng dầu thành phẩm biến động theo. Cập nhật dữ liệu đến sáng nay, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (19.11) có thay đổi theo hướng giảm đồng loạt. Cụ thể, các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành giá tuần này giảm từ 300 - 800 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá và các thay đổi khác, nếu có.