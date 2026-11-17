Sáng 17.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 3,4 USD, tương đương 3,6%, về 92,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,84 USD, tương đương 3,2%, về 85,72 USD/thùng.

Một số dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang phục hồi đã củng cố dự báo thị trường sẽ dư cung, hỗ trợ giá dầu giảm. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý 4 năm nay, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần ẢNH: REUTERS

Ngày 15.11, Ngân hàng Goldman Sachs đưa dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 88 USD/thùng trong năm tới và giảm xuống 78 USD/thùng vào tháng 12.2027 khi tình trạng dư cung gây sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngân hàng này nhận định giá dầu vẫn có nguy cơ tăng do các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Trung Đông. Goldman Sachs cũng cho rằng, nguồn cung dầu từ Trung Đông và nhu cầu dầu toàn cầu đã thích ứng khá tốt trước những rủi ro gia tăng đối với hoạt động vận tải biển cũng như mặt bằng giá dầu cao hơn.

Trong diễn biến khác, nhu cầu dầu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới cũng gây sức ép lên giá dầu. Số liệu mới nhất của Trung Quốc công bố cho thấy, sản lượng lọc dầu trong tháng 10 của nước này giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.