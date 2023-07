Giá xăng dầu hôm nay 18.7.2023: Lao dốc vì 'ông lớn' hắt hơi

Ngày 18.7, giá xăng dầu tiếp đà giảm, mất hơn 1,5%. Giá dầu Brent giảm 1,37 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 78,5 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 74,15 USD/thùng, giảm 1,27 USD, tương đương 1,7%.

Như vậy, cả hai hợp đồng đều ghi nhận ngày giảm giá thứ hai liên tiếp. Theo Reuters, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 2 của Trung Quốc yếu đi do nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc mới cập nhật cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 6,3% trong quý 2, chỉ tăng 0,8% so với quý trước, cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn so với mức dự báo 7,3% của các nhà phân tích.

Trung Quốc tăng trưởng quý 2 không như dự kiến đã đẩy giá dầu thế giới tiếp đà trượt dốc REUTERS

Đáng lưu ý, doanh số bán lẻ tháng 6 của Trung Quốc tăng 3,1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,7% trong tháng 5; sản lượng công nghiệp tháng 6 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhỉnh hơn so với dự báo. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại nhóm thanh niên (16 - 24 tuổi) tại quốc gia này trong tháng 6 đã lập kỷ lục mới, lên đến 21,3%.

Carol Kong, nhà kinh tế tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, nhận xét: Các chỉ số tháng 6 tăng so với tháng 5, nhưng vẫn vẽ ra "một bức tranh phục hồi ảm đạm", đồng thời tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang đạt mức cao kỷ lục.

Các phân tích khác cũng cho rằng, số liệu trên đã không làm giảm bớt những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc, gây bất lợi cho giá dầu, đẩy giá dầu trở lại quỹ đạo giảm.

Dữ liệu nhập khẩu xăng dầu thành phẩm từ các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, tính đến ngày 17.7, giá xăng dầu nhập khẩu vẫn cao hơn giá bán trong nước hiện tại. Dự báo giá tại kỳ điều hành tới (21.7) có thể tăng. Tuy nhiên, nếu giá dầu thế giới giữ đà giảm tiếp trong mấy phiên nữa, thị trường có thể đảo chiều. Các nhà nhập khẩu cho biết, thị trường khó đoán tính đến thời điểm này. Chiết khấu bán lẻ xăng dầu trên cả 3 miền hôm nay tiếp tục giảm từ 50 - 100 đồng/lít. Có nơi phản ánh chiết khấu giảm sâu, hàng về đến cây xăng, mức lãi dành cho chủ cửa hàng còn 30 đồng/lít xăng, dầu còn 150 đồng/lít, chưa bao gồm các chi phí vận hành cửa hàng.

Ngày 18.7, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không quá 20.419 đồng/lít; xăng RON95 không quá 21.497 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.616 đồng/lít; dầu hỏa không quá 18.320 đồng/lít và dầu mazut không quá 15.288 đồng/kg.