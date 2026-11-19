Sáng 19.11, giá xăng dầu giảm, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 2,75 USD, tương đương 3,2%, xuống 83,26 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI có thời điểm giảm hơn 4 USD/thùng.
Các phân tích chỉ ra giá dầu thế giới giảm do thị trường kỳ vọng nguồn cung dư sau khi có thông tin lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cập nhật về lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng mạnh trong tuần trước và cao hơn nhiều theo dự báo của các nhà phân tích trong một khảo sát do Reuters thực hiện. Điều này càng gia tăng áp lực lên thị trường trước kỳ vọng dư cung trên toàn cầu.
Theo Reuters, giá dầu Brent và WTI có thể giảm khoảng 20% trong tháng này, do xuất khẩu dầu từ Trung Đông tăng trở lại. Tuy vậy, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã hạn chế đà giảm của giá dầu.
Chiều nay (19.11) đến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước, dự báo giảm đồng loạt. Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt. Mức giảm dưới 1.000 đồng/lít/kg, trong đó giá xăng có mức giảm thấp hơn giá dầu. Dự báo này chưa tính đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nếu đúng như dự báo, giá xăng E10 có thể về mốc 19.000 đồng/lít.
Bình luận (0)