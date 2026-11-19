Sáng 19.11, giá xăng dầu giảm, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 2,75 USD, tương đương 3,2%, xuống 83,26 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI có thời điểm giảm hơn 4 USD/thùng.

Các phân tích chỉ ra giá dầu thế giới giảm do thị trường kỳ vọng nguồn cung dư sau khi có thông tin lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cập nhật về lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng mạnh trong tuần trước và cao hơn nhiều theo dự báo của các nhà phân tích trong một khảo sát do Reuters thực hiện. Điều này càng gia tăng áp lực lên thị trường trước kỳ vọng dư cung trên toàn cầu.

Giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước có thể giảm tiếp từ chiều nay ẢNH: PHẠM H ỮU