Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Khó giảm như dự báo?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/02/2026 09:38 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng tiếp, lên mức cao nhất trong vòng nửa năm qua. Trong nước dự báo giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng.

Sáng 20.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,31 USD, tương đương 1,9%, lên 71,66 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,24 USD, tương đương 1,9%, lên 66,43 USD/thùng. Trước đó một ngày, giá dầu đã bật tăng hơn 4%.

Theo Reuters, giá dầu thế giới giữ đà tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung và cuộc tấn công của Mỹ vào Iran nếu nỗ lực đàm phán ngoại giao liên quan chương trình hạt nhân không đạt. Một số quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Ngoài ra, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4 năm nay trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiềm ẩn rủi ro. 

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Xăng trong nước khó giảm như dự báo?- Ảnh 1.

OPEC có thể tăng sản lượng từ tháng 4 tới

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, dữ liệu xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út cho thấy giảm mạnh, xuống còn chưa tới 7 triệu thùng mỗi ngày - mức được cho là thấp nhất trong gần 6 tháng qua, tín hiệu nhu cầu yếu.

Giá xăng dầu đã có 3 tuần được điều chỉnh tăng liên tiếp theo giá thế giới. Trước đó, nhiều dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ ở lần điều chỉnh này nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi theo hướng xăng giảm dầu tăng. Sáng 20.2, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Xăng trong nước khó giảm như dự báo?- Ảnh 2.

Giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 4% do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Tuy vậy, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (mùng 4 tết, ngày 20.2) được dự báo giảm nhẹ do giá bình quân cả tuần giảm.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước điều chỉnh OPEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận