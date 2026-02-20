Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Khó giảm như dự báo?

Sáng 20.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,31 USD, tương đương 1,9%, lên 71,66 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,24 USD, tương đương 1,9%, lên 66,43 USD/thùng. Trước đó một ngày, giá dầu đã bật tăng hơn 4%.

Theo Reuters, giá dầu thế giới giữ đà tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung và cuộc tấn công của Mỹ vào Iran nếu nỗ lực đàm phán ngoại giao liên quan chương trình hạt nhân không đạt. Một số quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Ngoài ra, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4 năm nay trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiềm ẩn rủi ro.

OPEC có thể tăng sản lượng từ tháng 4 tới ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, dữ liệu xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út cho thấy giảm mạnh, xuống còn chưa tới 7 triệu thùng mỗi ngày - mức được cho là thấp nhất trong gần 6 tháng qua, tín hiệu nhu cầu yếu.

Giá xăng dầu đã có 3 tuần được điều chỉnh tăng liên tiếp theo giá thế giới. Trước đó, nhiều dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ ở lần điều chỉnh này nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi theo hướng xăng giảm dầu tăng. Sáng 20.2, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: