Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?

Sáng 19.2, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, giảm nhẹ sau khi tăng hơn 4%. Đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 2,93 USD, tương đương 4,35%, lên mức 70,35 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,86 USD, tương đương 4,59%, lên 65,19 USD/thùng.

Giá dầu bật tăng mạnh vào cuối phiên, sau khi có thông tin Israel đã nâng mức cảnh báo trước những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Các nhà phân tích cho rằng, diễn biến này đã thúc đẩy làn sóng mua vào trên thị trường; giá dầu đang bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng trong nước có thể giảm từ chiều mùng 4 tết

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu thô hôm nay theo dõi sát báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Theo khảo sát của các nhà phân tích trên Reuters, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng nhiều khả năng giảm.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường châu Á tuần qua cho thấy giảm nhẹ so với tuần trước. Trong đó, giá xăng RON 95-III 73,85 USD/thùng; xăng E5 RON92 71,58 USD/thùng; dầu diesel 86,18 USD/thùng; dầu hỏa 86,4 USD/thùng.

Theo quy định, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh từ chiều nay, ngày 19.2 (mùng 3 tết), tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày điều chỉnh giá được dời sang vào chiều ngày mai (mùng 4 tết). Ước tính, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm từ 60 - 400 đồng/lít. Trong đó, mức giảm của giá xăng cao hơn mức giảm của giá dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự đoán, từ chiều mai (mùng 4 tết), giá xăng dầu trong nước có đợt giảm giá ngay tuần đầu năm mới Bính Ngọ.

Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ (ngày 19.2), giá bán lẻ xăng RON 95-III (loại xăng phổ biến trên thị trường) vẫn ổn định mức dưới 20.000 đồng/lít. Đây cũng là ngưỡng giá xăng được duy trì khá ổn định trong năm qua.

Ngày 19.2, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Bản gái bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrlimex ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



