Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/02/2026 08:21 GMT+7

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 4% do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Tuy vậy, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (mùng 4 tết, ngày 20.2) được dự báo giảm nhẹ do giá bình quân cả tuần giảm.

Sáng 19.2, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, giảm nhẹ sau khi tăng hơn 4%. Đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 2,93 USD, tương đương 4,35%, lên mức 70,35 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,86 USD, tương đương 4,59%, lên 65,19 USD/thùng.

Giá dầu bật tăng mạnh vào cuối phiên, sau khi có thông tin Israel đã nâng mức cảnh báo trước những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Các nhà phân tích cho rằng, diễn biến này đã thúc đẩy làn sóng mua vào trên thị trường; giá dầu đang bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể giảm từ chiều mùng 4 tết

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu thô hôm nay theo dõi sát báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Theo khảo sát của các nhà phân tích trên Reuters, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất và xăng nhiều khả năng giảm.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường châu Á tuần qua cho thấy giảm nhẹ so với tuần trước. Trong đó, giá xăng RON 95-III 73,85 USD/thùng; xăng E5 RON92 71,58 USD/thùng; dầu diesel 86,18 USD/thùng; dầu hỏa 86,4 USD/thùng. 

Theo quy định, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh từ chiều nay, ngày 19.2 (mùng 3 tết), tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày điều chỉnh giá được dời sang vào chiều ngày mai (mùng 4 tết). Ước tính, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm từ 60 - 400 đồng/lít. Trong đó, mức giảm của giá xăng cao hơn mức giảm của giá dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự đoán, từ chiều mai (mùng 4 tết), giá xăng dầu trong nước có đợt giảm giá ngay tuần đầu năm mới Bính Ngọ.

Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ (ngày 19.2), giá bán lẻ xăng RON 95-III (loại xăng phổ biến trên thị trường) vẫn ổn định mức dưới 20.000 đồng/lít. Đây cũng là ngưỡng giá xăng được duy trì khá ổn định trong năm qua.

Ngày 19.2, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 19.2.2026: Xăng trong nước từ chiều mùng 4 tết thế nào?- Ảnh 2.

Bản gái bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrlimex

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?

Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?

Giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 2%, xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Qua đó có thể hỗ trợ giá xăng dầu trong nước tuần này giảm sâu hơn dự đoán.

Giá xăng dầu hôm nay 17.2.2026: Thế giới bật tăng, trong nước thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước điều chỉnh mùng 4 tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận