Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/02/2026 09:44 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 2%, xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Qua đó có thể hỗ trợ giá xăng dầu trong nước tuần này giảm sâu hơn dự đoán.

Sáng 18.2, giá xăng dầu giữ đà giảm tiếp, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,23 USD, tương đương 1,8%, về 67,42 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,56 USD, tương đương 0,9%, xuống 62,33 USD/thùng.

Các thông tin cho thấy, tiến trình đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Iran có hướng đi rõ ràng hơn, qua đó giúp dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ leo thang căng thẳng, đẩy giá dầu giảm. Tại eo biển Hormuz, khu vực do Iran quản lý sẽ tạm thời đóng một số khu vực trong vài giờ nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, khi Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành tập trận tại tuyến đường thủy này. Đây là tuyến vận tải chở dầu mỏ quan trọng của thế giới, thế nên, khi xung đột leo thang, dẫn đến Iran có thể phong tỏa eo biển, nguồn cung dầu toàn cầu bị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?- Ảnh 1.

Xăng trong nước có thể có đợt giảm giá ngay tuần đầu năm mới Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ngày 17.2, các cuộc đàm phán giữa quan chức Ukraine và Liên bang Nga tại Geneva (Thuỵ Sĩ) đã được mô tả là "rất căng thẳng" và dự kiến được tiếp tục trong hôm nay. Nếu đạt được giải pháp hòa bình, các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga có thể được nới lỏng, tạo điều kiện để dòng chảy dầu thô từ quốc gia này trở lại thị trường dồi dào và ổn định hơn. 

Trong diễn biến khác, một yếu tố gây sức ép lên giá dầu tuần này là việc Kazakhstan đang tăng sản lượng tại mỏ dầu khổng lồ Tengiz sau sự cố gián đoạn vào hồi tháng 1.

Các yếu tố trên đang hỗ trợ giá dầu có xu hướng giảm nhiều hơn tăng.

Trong nước, dựa vào dữ liệu giá nhập khẩu trong mấy ngày qua, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này (20.2, mùng 4 Tết Nguyên đán) có thể giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính đến hôm nay (18.2) dao động từ 100 - 500 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau: 

Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 17.2.2026: Thế giới bật tăng, trong nước thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 17.2.2026: Thế giới bật tăng, trong nước thế nào?

Tác động từ cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh OPEC+ dự kiến nâng sản lượng đẩy giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong khi đó, dự báo giá trong nước tuần này giảm nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 16.2.2026: Xăng trong nước có đợt giảm đầu năm Bính Ngọ?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước đàm phán Mỹ Iran Nga Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận