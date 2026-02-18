Giá xăng dầu hôm nay 18.2.2026: Người tiêu dùng trong nước sắp mua xăng giá rẻ hơn?

Sáng 18.2, giá xăng dầu giữ đà giảm tiếp, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,23 USD, tương đương 1,8%, về 67,42 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,56 USD, tương đương 0,9%, xuống 62,33 USD/thùng.

Các thông tin cho thấy, tiến trình đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Iran có hướng đi rõ ràng hơn, qua đó giúp dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ leo thang căng thẳng, đẩy giá dầu giảm. Tại eo biển Hormuz, khu vực do Iran quản lý sẽ tạm thời đóng một số khu vực trong vài giờ nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, khi Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành tập trận tại tuyến đường thủy này. Đây là tuyến vận tải chở dầu mỏ quan trọng của thế giới, thế nên, khi xung đột leo thang, dẫn đến Iran có thể phong tỏa eo biển, nguồn cung dầu toàn cầu bị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xăng trong nước có thể có đợt giảm giá ngay tuần đầu năm mới Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ngày 17.2, các cuộc đàm phán giữa quan chức Ukraine và Liên bang Nga tại Geneva (Thuỵ Sĩ) đã được mô tả là "rất căng thẳng" và dự kiến được tiếp tục trong hôm nay. Nếu đạt được giải pháp hòa bình, các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga có thể được nới lỏng, tạo điều kiện để dòng chảy dầu thô từ quốc gia này trở lại thị trường dồi dào và ổn định hơn.

Trong diễn biến khác, một yếu tố gây sức ép lên giá dầu tuần này là việc Kazakhstan đang tăng sản lượng tại mỏ dầu khổng lồ Tengiz sau sự cố gián đoạn vào hồi tháng 1.

Các yếu tố trên đang hỗ trợ giá dầu có xu hướng giảm nhiều hơn tăng.

Trong nước, dựa vào dữ liệu giá nhập khẩu trong mấy ngày qua, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này (20.2, mùng 4 Tết Nguyên đán) có thể giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính đến hôm nay (18.2) dao động từ 100 - 500 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau: